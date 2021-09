Gaetan Byk a racheté Amadeus et est désormais l’action-naire principal et majoritaire du concepteur et fabricant français d’équipements audio haut de gamme basé à Paris. Michel Deluc, cocréateur de la marque avec Bernard Byk il y a trente ans, reste chez Amadeus pour diriger des projets de conception et de fabrication spécifiques. ■