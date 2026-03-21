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Gala Pièces Jaunes 2026 en Adamson

21 Mar 2026 | News Son

41 SONO MAGAZINE NEWS GALA PIECES JAUNES 1 DV2

Lors du Gala des Pièces Jaunes 2026 à la Paris La Défense Arena, S-Group a conçu et exploité le son de l’événement. La diffusion reposait sur un système Adamson Vergence (VGt/VGs) avec plus de 230 enceintes. Le système a permis une couverture homogène de l’ensemble de l’Arena et l’installation assurait une intelligibilité claire des voix et une dynamique maîtrisée pour différents styles musicaux. Le réseau audio a été optimisé pour répondre aux exigences broadcast et visuelles. Les transitions rapides entre artistes et styles ont été gérées via le système Vergence. La configuration combinait puissance, précision et flexibilité pour l’ensemble du plateau. Le dispositif a été utilisé pour des performances pop, urbaines et orchestrales.

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