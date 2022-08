Galaxy 32 Synergy Core

L’interface d’Antelope s’ouvre à la configuration audio immersive, permettant aux utilisateurs de gérer une plateforme de monitoring surround jusqu’à 16 canaux, ou 9.1.6 Dolby Atmos, chacun des canaux pris en charge utilisant un égaliseur paramétrique à huit bandes, avec réglage de niveau indépendant et ligne à retard, pour l’étalonnage des enceintes et la correction de salle. L’accès E/S complet garantit la compatibilité depuis n’importe quelle source, y compris la lecture Thunderbolt, Dante, MADI, HDX, ADAT, SPDIF ou l’audio de niveau ligne analogique, lesquels peuvent être gérés avec plus de 23 variantes de format. ■

Destiné aux studios, à la VR et au spectacle vivant, la mise à jour du est disponible sur www.antelopeaudio.com