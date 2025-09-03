sonomag
Gallery WashDAT Prolights

3 Sep 2025 | News Lumière & Vidéo

Compacts et discrets, ces wall washers LED sont conçus pour la muséographie ou comme soft light sur petits plateaux TV. Ils intègrent une source LED linéaire de 60 W (blanc variable ou RVBB) et un réflecteur asymétrique, offrant un flux de plus de 3 000 lm. Le pilotage s’effectue via DMX, RDM ou CRMX/W-DMX (module Timo Fx en option), complété d’un dimmer local à bouton rotatif. Des accessoires permettent l’installation sur rails d’éclairage, patères murales, lisses ou en encastré plafond. Des filtres holographiques, volets coupe-flux et demi-casquettes renforcent leur polyvalence.

Disponibles en noir ou blanc. Garantie : 5 ans.

