GAMME ARTIST ELATION

Nous annoncions en preview le Proteus Maximus, un wash beam profile à LED qui se revendique le plus lumineux du marché en profile, grâce à sa LED de 950 W associée et sa lentille de 180 mm et qui, IP65, peut s’utiliser en extérieur. Artist Monnet est un profile comprenant des effets et un large choix de couleurs grâce au SpectraColor, un module exploitant les traditionnelles couleurs CMJ en les associant aux RVB pour créer des primaires riches et intenses. Artist Van Gogh (photo) est un wash qui excelle dans la reproduction des couleurs et dispose d’un choix de lentilles PC et Fresnel. Dans la gamme Proteus, Elation présentait aussi les modèles Rayzor 760 et Smarty Hybrid. Le Smarty Max concluait la liste des nouveautés. ■