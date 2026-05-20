Parmi les technologies figure Home Multiviewer, une application de traitement sur serveur à très faible latence prenant en charge les flux de travail SMPTE ST2110, NDI, SRT et JPEG XS. Sa capacité à générer des dispositions multiviewer étendues – jusqu’à 64 vignettes PiP – est complétée par un système dynamique de gestion de la résolution en conjonction avec la plateforme .edge. Ce mécanisme sélectionne intelligemment soit des flux en pleine résolution, soit des flux proxy en fonction de la taille des vignettes PiP et du contexte opérationnel, ce qui permet d’optimiser l’utilisation du processeur et de réduire considérablement la charge sur la bande passante tout en conservant une qualité de monitoring précise.