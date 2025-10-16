Ces outils allient puissance, performances et portabilité, dans une famille de cinq modèles compacts, élégants et complets. Elle a été développée pour un monde en constante évolution, soulignant également l’approche nouvelle et innovante d’Avolites depuis qu’elle est devenue « A Robe Business » à la fin de l’année 2023. Les modèles D3-010, D3-110, D3 Wing, D3 Core et D3 Touch sont tous équipés du logiciel Titan, qui offre une programmation et un fonctionnement intuitifs et économiques, associés à un contrôle flexible pour de multiples solutions d’éclairage. La série offre toute la qualité, la praticité et la fiabilité d’Avolites.