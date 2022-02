Gamme d’installation Audio Focus

En réponse à la demande des clients, le fabricant belge d’enceintes acoustiques a introduit des versions installation pour ses point sources, ses courbures constantes, ses ligne sources, ses subwoofers et ses retours de scène. Dans le cadre du processus de développement, les fonctionnalités de touring telles que les poignées et les systèmes d’accroche ont été supprimées ou simplifiées pour rendre les variantes très économiques, sans compromettre leurs performances audio, tandis que les changements esthétiques permettent aux haut-parleurs de se fondre discrètement dans leur environnement d’installation. Des variantes passives et bi-amplifiées sont proposées pour la plupart des nouveaux modèles d’installation. ■