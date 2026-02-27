Les Doctus sont des projecteurs architecturaux au design fin et élégant. Disponibles en plusieurs tailles (1, 3, 6 ou 12 LED de 10 W), ils peuvent être utilisés comme projecteurs ponctuels pour mettre en valeur des détails ou pour éclairer une surface plus large. Leur conception, les indices IP67/IK08 et un traitement anticorrosion renforcé permettent une installation en intérieur comme en extérieur, y compris dans des environnements difficiles. Les Doctus proposent des sources LED en 3 000 K, 4 000 K, RVBB ou RVBA, avec une finition argent, blanche ou noire. Ils offrent différentes options d’alimentation et de contrôle, ainsi qu’un choix varié d’angles et d’accessoires optiques.