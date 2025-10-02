Ces projecteurs immergeables IP68 à buse sont pensés pour des illuminations de fontaines et de jets d’eau. Ils montent des LEDs Full RVBB ou RVBA de 10 W (six ou douze LEDs selon le modèle) avec des angles de 10, 25 ou 40 °. Ils sont fabriqués en bronze et en acier inox pour résister aux milieux agressifs, tels que l’eau de mer. Les alimentations dédiées de la gamme Drivenet délivrent une tension de 24 V, permettant aux projecteurs d’être compatibles avec la norme française relative aux bassins publics. Un seul câble relie les projecteurs aux Drivenet, et toute la maintenance électronique et le contrôle peuvent être centralisés dans une seule baie. Fabriqués en Italie chez DTS, ils sont garantis cinq ans.