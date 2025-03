Cette collection de lyres IP65 associe puissance, précision et polyvalence avec un ensemble complet de fonctionnalités haut de gamme. Elle propose huit modèles différents de type spot, profile (découpe), beam, hybrid et wash/beam. Chaque référence possède ses propres atouts et optimisations. Par exemple, les lyres spots et profiles sont dotées d’un éclairage LED à champ plat qui produit un champ lumineux uniforme avec d’infimes pertes de luminosité sur les bords. La lyre hybrid H402 permet de réaliser des transitions fluides entre un faisceau étroit de 0,6° et un éclairage spot large de 50,7°, tandis que la beam B402 produit un faisceau très net pour une extrême précision.