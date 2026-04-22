Shure présente sa gamme de microphones électrostatiques à grande membrane. Fabriqués en métal léger, les trois modèles affichent un faible bruit propre et sont livrés avec différents accessoires selon le kit choisi. Les capsules optimisent l’isolation hors axe pour des prises de son acoustiques précises. Le KSM32C offre une réponse équilibrée avec des basses étendues, le KSM40C produit un son naturel et détaillé, et le KSM44MP permet de choisir entre cardioïde, omnidirectionnel ou bidirectionnel pour stabiliser le contrôle hors axe des basses fréquences, utile pour les prises de son stéréo et les captations à distance. Disponibilité prévue pour le printemps 2026.