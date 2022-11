Gamme Premiere Blue Line

DMT lance sa gamme d’écrans Pixel Premiere Blue Line, avec deux modèles dotés d’un pitch de 3,9 mm. Avec leurs catégories de protection IP54 (à l’arrière) et IP65 (à l’avant), et une luminosité de 5 000 nits, il est utilisable en extérieur provisoirement, ou en intérieur. La carte de réception A5s PLUS intégrée fonctionne avec les processeurs vidéo NovaStar, les connexions Power Pro et ProCat garantissent une alimentation et une connectivité des données sécurisées. Comme tous les écrans de la gamme Premiere, les Blue Line disposent d’un accès avant et arrière facilitant leur maintenance. Les écrans PS-3.9 de 50 x 50 cm et 50 x 100 cm sont compatibles avec d’autres modèles de la gamme et utilisent le même matériel. ■