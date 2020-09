GAMME SULLY ROBERT JULIAT

La gamme est disponible en blanc chaud ou froid avec des découpes, projecteurs Fresnel et PC, et une poursuite compacte. Les modèles possèdent tous une source LED 115 W blanche. Le Sully T650SX s’adresse aux détenteurs de projecteurs halogène 600SX qui souhaite-raient les convertir en découpes LED tout en conservant les optiques et la lanterne. La série de découpes Sully 650SX à zoom variable permet d’obtenir un flux lumineux supérieur à une découpe halogène équipée de filtre CTB pour un rendu lumière du jour. Les projecteurs Sully 305LF et 305LPB sont dotés, au choix, d’une lentille Fresnel de 150 mm ou d’une lentille plan convexe martelée, interchangeables. Sully 1156 est une poursuite LED compacte couvrant des angles de 10,5 à 22,5°, contrôlable localement ou à distance par DMX. ■