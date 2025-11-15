Les SunRise 2FLX sont des blinders LED IP65 équipés de deux modules LEDs de 300 W indépendants, chacun offrant un ajustement manuel en Pan de +/- 20 °. Deux modèles sont disponibles : en RVB + blanc chaud + A et en blanc variable. Le flux lumineux est puissant (33 000 et 37 000 lm) et un mode Amber Shift permet de retrouver l’effet des projecteurs traditionnels montant des lampes halogènes DWE. De nombreuses options de contrôle sont proposées : DMX, RDM, WDMX, CRMX (carte Timo Fx LumenRadio optionnelle), Art-Net et sACN. Conçus pour un assemblage facile et sans outil, les SunRise 2FLX disposent d’un système de montage modulaire qui prend en charge les configurations verticales et horizontales en clusters.