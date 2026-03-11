Les SunRise 4FLX sont des blinders LED IP65 équipés de quatre modules LED de 300 W indépendants. Chaque module permet un ajustement manuel en Pan de ±20°. Deux modèles sont disponibles : RVB + blanc chaud/blanc froid + A et blanc variable. Le flux lumineux atteint 59 378 ou 67 740 lm selon le modèle. Un mode Amber Shift reproduit l’effet des lampes halogènes DWE. Les options de contrôle incluent DMX, RDM, WDMX, CRMX (carte Timo Fx LumenRadio optionnelle), Art-Net et sACN. Le système de montage modulaire permet un assemblage sans outil et les configurations peuvent être verticales ou horizontales en clusters.