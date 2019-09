GAMMES ARCHITECTURALES ETC

ETC a finalisé l’acquisition des lignes ArcSystem, BluesSystem et CueSystem auprès de GDS. ArcSystem, solution pour l’éclairage d’auditoriums, salles de spectacle polyvalentes ou lieux de culte, propose une connectivité sans fil en option pour une installation facile et non destructrice dans un bâtiment existant. La ligne comprend, entre autres, une commande RDM et des options Fade to Warm. Le Pro One-Cell Micro, comparable à une ampoule MR-16, propose une option compacte et encastrée commandée par le D2 ArcMesh Driver correspondant. Et, enfin, pour les projets qui nécessitent plus de luminosité, le Pro One-Cell High Output fournit 8 000 lumens de plus que le Pro One-Cell standard de la même taille. ■