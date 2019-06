Les sources LEDs des modèles Artiste, Fuze, KL Fresnel, Seven et Profile LED sont désormais garanties cinq années. La couverture globale des produits, sous réserve d’une utilisation en intérieur et d’un entretien effectué par des revendeurs agréés, est par ailleurs étendue à trois ans. Le matériel utilisé en extérieur reste garanti deux ans. ■