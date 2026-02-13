Pour la tournée « Happy Endings » de Garbage, Emmanuelle « Gigi » Pedron a assuré l’éclairage de tout le show en direct, en suivant les variations musicales du groupe, du grunge aux passages plus cinématiques. Le kit utilisé était un ensemble 100 % Chauvet Professional fourni par Christie Lites : Maverick Storm 1 Flex pour textures, silhouettes et gobos abstraits, COLORado PXL Curve pour modeler un backdrop métallique vibrant, et Maverick Storm 2 BeamWash pour sculpter l’espace. Le Maverick Storm 1 Flex a été utilisé pour sa polyvalence, son mélange de couleurs et ses gobos abstraits, adaptés à la création des ambiances lumineuses du spectacle.