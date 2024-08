GeNetix GD4IP de ChamSys est un splitter DMX IP65 qui s’intègre aisément dans votre kit avec ses nombreuses options de montage. Il dispose d’une entrée DMX, de quatre sorties DMX, et d’une fonction qui vous permet d’activer et désactiver le RDM et rebooster le signal DMX. Un splitter tout terrain compact et robuste à emporter partout.