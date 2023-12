Genelec 8381A

Enceinte Point Source adaptive

Pour la présentation de la dernière-née de ses créations, le fabricant finlandais Genelec et son distributeur français Audio-Technica avaient choisi un lieu chargé d’histoire, le studio Ferber. Au cours de cette journée, une centaine de professionnels ont pu découvrir ces enceintes au format XXL, fruit d’une longue tradition de R&D et de 45 ans d’expérience. Nous y étions.

Créé en 1973 par René Ameline, Ferber est un monument où les murs vibrent d’un demi-siècle de musique. L’acoustique du A, dont la surface est de 187 m2 et la hauteur sous plafond de 6 m, est chaleureuse, unique. Et dans la cabine trônent toujours les enceintes Genelec S-30 avec tweeter à ruban, précise Gilles Petrotey, chef de produit de la marque chez Audio-Technica et M.C. de cette journée.

Cinq voies

Au fil des ans, de nombreux modèles sont sortis des ateliers de Lisalmi avec, depuis 2006, une gamme d’enceintes contrôlées par DSP : les séries SAM et The Ones (présentes à la démo en mode statique).

La nouvelle venue est une imposante enceinte mesurant 1,45 m de haut, composée de deux éléments empilés, l’enceinte proprement dite, posée sur un socle, et deux modules d’amplification 19’’ de trois unités de haut, calibrés en usine. Pour un système stéréo, il faut donc multiplier tout cela par deux.

Premier système cinq voies développé par Genelec, l’enceinte de monitoring 8381A se distingue par une architecture Point Source Continued Directivity (PCD). Elle s’articule autour d’un premier système appelé Quad Midrange (QMS), comprenant un haut-parleur coaxial situé au centre du guide d’ondes. Il est équipé d’un tweeter à compression et d’un HP medium auquel Genelec a ajouté quatre transducteurs supplémentaires, situés dans les quatre coins, pour renforcer la directivité. Cet ensemble constitue les trois premières voies.

Les deux dernières voies sont dédiées aux basses, avec un woofer de 15’’ en façade, en-dessous du Quad Midrange, et d’un double Low Woofer (DLW), également de 15’’, installé dans le socle et apparaissant sur les deux faces latérales de ce dernier. Cet assemblage particulier joue un rôle fondamental puisqu’il permet de placer l’enceinte de manière libre dans la salle.

Cette facilité d’installation non encastrée est l’un des arguments forts avancés par Genelec : les enceintes sont simplement posées au sol.

Flexibilité

Comme tous les modèles de la série 83, l’enceinte 8381A est gérable par un réseau Ethernet propriétaire via le soft GLM4, lequel permet le paramétrage et la calibration des systèmes connectés pour s’affranchir des éventuels défauts d’une pièce. Au cours de la calibration, le DSP décide quel est le meilleur point de crossover pour les deux dernières voies, entre les deux woofers 15’’ situés sur les bas-côtés de l’enceinte et celui qui se trouve en façade.

L’avantage immédiat de ce système est la flexibilité de placement.

On peut donc facilement changer de locaux sans se lancer dans de grands travaux. Certes les enceintes sont volumineuses, mais mobiles. C’est le système le plus puissant jamais construit par Genelec pour une utilisation non encastrée.

Le mot du concepteur

« Ici, on a la chance d’être dans un studio exceptionnel, avec une courbe extrêmement linéaire, donc le système n’a pratiquement pas eu besoin de correction. Tout juste un petit ajustement entre et 40 et 60 Hz, souligne Jussi Väisänen, ingénieur principal chez Genelec et responsable de l’équipe acoustique.

Ce système est un peu la combinaison des différentes technologies développées par nous. Avec les Ones, nous avions la technique Point Source et les HP coaxiaux, lesquels combinés avec les woofers, permettent d’étendre la directivité, même dans les basses fréquences. Si vous regardez la taille des Ones, leurs performances sont supérieures en comparaison de la taille des enceintes, l’ouverture des woofers étend la directivité dans le registre grave. C’est un point qui nous a semblé intéressant. Puis nous avons introduit les W371 il y a quatre ans, et lancé le woofer adaptatif, capable, comme son nom l’indique, de s’adapter à l’espace d’écoute de manière très flexible. La W371 enceinte de graves à double woofer, 14’’ en face avant et 12’’ à l’arrière, s’autocalibre et gère votre pièce, alors qu’une enceinte normale ne fera que s’ajuster de manière approximative. Avec les woofers placés à différents points de l’enceinte, le système 8381A offre une belle réponse en fréquence, beaucoup plus de flexibilité et de liberté qu’un système classique avec un seul woofer installé quelque part dans la pièce. »

À l’écoute

Le système présenté était géré numériquement en AES, avec le boîtier 9320/Unio, version hardware du GLM4, dont nous aurons l’occasion de parler dans un prochain numéro. Une entrée micro permet d’effectuer la calibration de la pièce avec les principales fonctionnalités du GLM, les presets de configuration et de niveau. Le produit, qui gère un système SAM jusqu’à 80 enceintes, sortira courant janvier 2024 au prix de 1 200 € H.T.

Pour les écoutes, Genelec avait concocté une playlist assez variée, et notre première constatation est une grande précision en termes de courbe de réponse et aussi de directivité. On imagine fort bien les 8381 dans une salle de mastering ou un auditorium.