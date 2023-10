Genelec 8381A

Cette enceinte active intelligente haut de gamme intègre un système coaxial pour les basses fréquences et tire parti de la technologie de la série The Ones, ainsi que du système de woofer adaptatif W371A. Elle offre une directivité contrôlée, une réponse non colorée dans l’axe et hors axe, une plage de fréquences de 20 Hz à 35 kHz, une puissance de 6 kW et un niveau de pression acoustique maximal de 126 dB.

Le haut-parleur MDC (Minimum Diffraction Coaxial) est associé à un moteur DSP. Les quatre HP de 5’’ à dôme partagent un axe acoustique commun avec un haut-parleur de graves de 15’’ orienté vers l’avant. La technologie adaptative LF corrige les problèmes acoustiques de la pièce. La 8381A s’intègre avec le logiciel GLM.