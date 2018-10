GENELEC GLM EN VERSION 3.0

Ce logiciel, disponible en version bêta, intègre un nouveau circuit DSP avancé ainsi que l’intégration de tous les monitors SAM et The Ones. Il permet d’analyser et d’optimiser chaque moniteur pour le niveau, le retard à distance, la phase de coupure du subwoofer et l’égalisation de réponse de la pièce.

Il permet également de :

• gérer et contrôler jusqu’à quarante-cinq moniteurs et subwoofers SAM,

• créer facilement et rapidement des systèmes adaptés à tous les types de formats audio stéréo, stéréo multiples, multicanaux ou 3D immersifs,

• utiliser AutoCal pour obtenir une reproduction sonore neutre,

• envoyer vos fichiers GLM au service Cloud Helpdesk pour accéder à un support et à des conseils d’experts en ligne,

• calibrer les niveaux d’écoute aux normes de loudness, comme ATSC A / 85 et EBU R128,

• stocker les paramètres d’étalonnage pour différentes positions d’écoute et de les rappeler rapidement si nécessaire pendant la production,

et bien d’autres fonctions… ■