Genelec Smart IP

La marque est depuis longtemps réputée pour ses enceintes compactes à deux voies. Le premier modèle alimenté en IP date de 2016, mais c’est l’alimentation via Ethernet qui singularise le système à câble unique du Smart IP. Le dispositif utilise une gestion propriétaire de l’alimentation, qui permet de délivrer un SPL nettement plus élevé que ce qui était possible en PoE conventionnel.

L’alimentation interne stocke l’énergie en tampon. Comme les signaux audio sont dynamiques, les périodes de forte puissance de crête ont généralement une durée limitée, tandis que la puissance moyenne effective, ou puissance RMS, reste beaucoup plus faible. La gestion de l’énergie permet des capacités SPL très importantes. Pour en savoir plus, n’hésitez par à contacter Audio Technica, le distributeur de la marque en France.