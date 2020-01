GENIO, RAPIDE COMME L’ECLER !

Ecler Genio est un boîtier symétriseur audio avec connexion et transmission multiformat. Il comprend trois entrées (deux mono-symétriques + une stéréo asymétrique) et une sortie stéréo symétrique. Il possède également un port d’entrée RJ45 (RX) et un port de sortie (TX) pour transmettre et recevoir le signal symétrisé à une autre unité Genio sur de longues distances, à l’aide d’un câble Cat 5. L’équipement reçoit un bloc d’alimentation externe, et il est également possible d’envoyer l’énergie à une autre unité Genio distante via le câble de transmission. Un mini-commutateur permet de fournir une alimentation fantôme CC18V aux entrées symétriques. Ecler Genio est garanti trois ans. ■