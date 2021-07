GÉREZ VOS SIGNAUX DE GUITARE, D’AMPLI ET D’EFFET

Le rack Radial JX44 V2 permet de gérer les guitares sur scène. Quatre instruments ou récepteurs sans fil peuvent être connectés simultanément. Les entrées inactives alimentent une sortie pour accordeur, rationalisant ces opérations en silence pendant le concert. Entrées et sorties comportent des commutateurs lumineux, et les prises d’entrée redondées sur le panneau avant permettent des changements de dernière minute en live. Les quatre sorties asymétriques sont isolées par transformateur Jensen avec inverseur de polarité. Une sortie DI, incluse, peut être liée à l’entrée 4 ou alimentée par toutes les entrées pour l’enregistrement et un futur reamping. ■