Le salon GETshow 2026 se tiendra du 6 au 8 avril 2026 dans les zones A et D du complexe du Canton Fair à Guangzhou, en Chine.

Considéré comme l’un des rendez-vous majeurs en Asie consacrés aux équipements du spectacle vivant, le salon rassemble plus d’un millier d’exposants internationaux issus des domaines de l’éclairage professionnel, de l’audio, des effets scéniques, des écrans LED, de la technologie laser, des systèmes de conférence ou encore de la machinerie de scène. L’événement constitue une occasion d’explorer les avancées technologiques du secteur, d’échanger avec des acteurs du marché mondial et de suivre les tendances en matière d’innovation.

Avec une surface d’exposition d’environ 150 000 m², l’édition 2026 mettra en avant les développements récents en matière d’éclairage, de sonorisation et de solutions techniques pour la scène. Les visiteurs pourront y découvrir de nouvelles approches, des prototypes et des applications émergentes, notamment en contrôle lumière, audio professionnel, équipements LED et laser, effets spéciaux ou encore machinerie.

Le salon proposera également des concours professionnels, des démonstrations en extérieur, des conférences techniques et des présentations de nouveaux produits, illustrant la manière dont les innovations technologiques s’intègrent aujourd’hui à la création artistique.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel du GETshow ainsi que sur ses réseaux sociaux.

