Guangzhou Entertainment Technology Show

Créé en 2011 et se tenant dans le gigantesque Canton Fair Complex, l’événement GETshow est organisé par la SCEE, l’association industrielle de l’équipement de divertissement chinois. Cette structure fédère environ 500 fabricants de la région de Guangdong, dans les domaines de la lumière, du son, de la structure et des autres industries du divertissement. L’occasion pour SONO Mag d’aller prendre le pouls de l’usine du monde.

La SCEE prône pour ses adhérents l’indépendance, l’autonomie, la faculté d’auto-amélioration et l’effort, dans le but de transformer le bassin de Guangdong en référence mondial de cette industrie.

Se déroulant dans la capitale régionale Guangzhou, le salon GETshow en lui-même cherche à renforcer l’impact du made in Guangdong au sein du made in China, mais aussi à unir les fabricants pour renforcer leur communication, à protéger leurs droits légaux des fabricants, à promouvoir l’industrie à l’international et à renforcer l’aspect développement durable.

Le GETshow est donc un salon destiné à accueillir des clients potentiels, qu’ils soient chinois comme issus d’autres régions du monde, afin de promouvoir les compétences locales au sein d’une des plus grandes plateformes commerciales internationale pour l’industrie des technologies du divertissement en Chine.

Le dynamisme chinois

Le Getshow occupe huit plateaux du hall D de la foire de Canton. Déambuler dans les allées relève du parcours du combattant tant les sollicitations des exposants sont nombreuses. Toujours courtois, très présents mais jamais pressants, les représentants des stands vantent les solutions qu’ils proposent pour attirer l’attention et susciter la curiosité. Chacun y va de sa démonstration, sans économiser ni la fumée ni les décibels.

L’industrie chinoise dispose de compétences étendues. Les électroniques traditionnelles côtoient les propositions numériques les plus diverses.

Rebond post-Covid

Dans nos échanges avec les organisateurs du salon comme avec des exposants, nous avons pu percevoir une volonté bien compréhensible d’estomper au plus vite le spectre du Covid, pour relancer la dynamique industrielle nécessaire au pays.

Si les allées du salon étaient très densément fréquentées, nous avons cependant pu constater que la proportion d’Occidentaux restait à la marge. Pourtant, nombreuses sont les marques familières de nos fiches techniques dont les produits sont conçus et fabriqués dans ce bassin industriel du sud de la Chine. C’est vrai pour les marques de luminaires, mais aussi pour nombre de systèmes de sonorisation d’entrée ou de moyenne gamme.