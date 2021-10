GHIELMETTI DANTE

Le convertisseur Ghielmetti GP1132 dispose de huit entrées et sorties stéréo AES accessibles sur le patch, d’un convertisseur Dante Brooklin et d’une sortie AES3 stéréo. Il est ainsi possible de patcher directement des signaux AES de et vers le réseau Dante. De plus, les signaux peuvent être mixés en interne et renvoyés dans le réseau Dante. L’écran permet aussi l’affichage de 32 bargraphs permettant de contrôler les entrées et les sorties. Toute la configuration se fait en face avant ou sur un ordinateur avec un navigateur web. ■

