GHOST LYR-X60

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Il est super mignon, et d’un aspect très pro avec de bons matériaux et une tête imposante qui assure, on voit tout de suite le focus motorisé qui est un plus au niveau esthétique. Les connecteurs sont en XLR 3, pas étonnant sur cette gamme de produits, et l’alimentation se contente d’une embase CEE non verrouillable, dommage. La fixation est assurée par un support de collier à deux vis. L’élingue de sécurité sera prise sur un anneau amovible. Cet anneau devra être enlevé si vous posez le projecteur au sol ; surtout ne le perdez pas sinon vous n’avez aucun moyen d’accrocher l’élingue et de sécuriser les 4,85 kg de la machine. L’afficheur est à l’ancienne avec quatre signes rouges en mode « sept traits pour faire un huit » ou Ghost In The Machine de Police pour les amateurs (encore un ghost…) et quatre tout petits boutons un peu cheap mais accessibles. Le mode d’emploi est bien en français, plutôt complet, merci !