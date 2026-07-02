ETC lance en France le GigaPix Challenge’26, un concours destiné à révéler les talents de l’éclairage live. À la clé, un voyage aux États-Unis en 2027 pour découvrir les installations du constructeur. Le principe est simple : les candidats sélectionnés bénéficient d’un kit de 12 projecteurs GigaPix pendant cinq jours pour créer un show et démontrer leur créativité. Les performances devront être réalisées avant le 31 octobre, avec envoi des photos et vidéos avant le 5 novembre. Le vainqueur, élu selon des critères d’originalité, de cohérence et de sensibilité artistique par un jury indépendant, sera dévoilé lors des JTSE. Les candidatures sont ouvertes depuis le 15 avril à l’adresse : gigapix.challenge@etcconnect.com