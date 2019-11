Giovanni Barbieri prend les fonctions de Directeur Général du fabricant dBTechnologies

Giovanni Barbieri a rejoint la force de vente de dBTechnologies, société du RCF Group basée à Bologne, en tant que Directeur des ventes export en 2009. En 2011, il est devenu Directeur du développement des affaires et depuis 2012, il occupe le poste de directeur des ventes et du marketing dans une entreprise qui, au cours des dix dernières années, a plus que triplé ses revenus et étendu la distribution de ses produits au niveau international, atteignant maintenant plus de 160 pays à travers le monde.

La nouvelle nomination a été annoncée par le PDG de dBTechnologies et du RCF Group, M. Arturo Vicari: “Le groupe est en expansion, nous avons plusieurs projets intéressants à mener et il est naturel de consolider l’organisation d’une entreprise qui a montré au cours des dernières années non seulement sa capacité à créer des produits de qualité, mais aussi sa capacité à les proposer et les distribuer à un nombre croissant d’utilisateurs.” M. Vicari explique : “Au fil des années, Giovanni Barbieri a fait preuve de nombreuses qualités, en premier lieu sa capacité à transmettre au marché, qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Cela fait de lui la personne la plus apte à représenter dBTechnologies en assumant le rôle de Directeur Général”.

“J’ai été accueilli dans cette famille en 2009.”déclare M. Barbieri “À l’époque, dBTechnologies était une petite entreprise, à la fois en termes de chiffre d’affaires et de main-d’œuvre. Au fil des années, j’ai eu l’opportunité de rencontrer et de grandir avec des personnes qui représentent l’excellence, tant du point de vue professionnel que personnel. Et cela est vrai pour tous les départements de l’entreprise”. Il poursuit : “Ce que nous avons accompli et ce que nous allons réaliser, c’est principalement grâce à l’équipe que nous avons construite, ce qui ouvre la voie à d’autres défis et à une croissance encore plus grande. Je suis honoré de cette nouvelle mission et je voudrais remercier M. Vicari et toute l’équipe de dBTechnologies pour le travail accompli jusqu’à présent et pour le travail que nous allons faire à partir de maintenant”.

Sur la photo de gauche à droite : Giovanni Barbieri, Arturo Vicari ■