Déjà disponible en version Dante, le pupitre compact mono-commentateur INFERNO est désormais proposé en version RAVENNA, compatible AES67, ST 2110 et ST 2022-7. Il comprend sept circuits talkback et un sidetone, chacun doté d’un bouton lumineux de routage et d’une exclusion du programme principal. Chaque canal dispose de son propre réglage de niveau, permettant à l’utilisateur de créer un mixage personnalisé. L’écoute casque (jack 3,5 ou 6,35 mm) est configurable à gauche, à droite ou en stéréo. Un contrôle de volume général et un contrôle dédié au sidetone sont également présents. Un sélecteur permet de choisir le type d’entrée (ligne, micro ou 48 V), avec gain ajustable.