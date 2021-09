GLP FUSION STICK FS16 Z, AVEC DIFFUSEUR

Classée IP 65, cette barre lumineuse destinée à la scène et aux plateaux de tournage est issue du modèle FS20. Les dimensions sont identiques et les accessoires compatibles. Longue de 1 m, la FS16 Z est dotée de 16 LEDs RVBB de 20 W et d’un zoom de 8 à 40°. Son coffret est en aluminium. Un filtre diffuseur permet de produire un faisceau particulièrement adapté aux plateaux de tournage. Sans ventilateur, le produit est silencieux. Deux courbes de dimmer sont proposées ainsi que quatre modes de commande DMX avec un maximum de 79 canaux. Un générateur interne d’effets est aussi prévu. ■