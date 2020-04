GLP illumine Gesaffelstein

Au Festival de Coachella (Californie), le producteur et DJ français Gesaffelstein a lancé sa scénographie avec, derrière lui, un monolithe de plus de 10 m de haut recouvert de Vantablack, un matériau censé fournir le noir absolu en effaçant les caractéristiques visibles d’une surface 3D. Le producteur Matthias Leullier, de Live Nation France, a travaillé avec le concepteur lumière Pierre Claude, qui a utilisé 54 stroboscopes hybrides JDC1, les exploitant aussi en mode SPix Pro4, pouvant les contrôler sur 62 canaux DMX chacun. Deux lignes de 12 JDC1 au sol entouraient l’artiste, avec une tour de 24 JDC1 derrière le Vantablack et six autres sur un élément de structure. Sur le sol, 12 barres GLP impression X4 Bar 20 était pilotées en mode « pixel par pixel » complet. ■