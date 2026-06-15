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GLP Impression X5 Dot Wash

15 Juin 2026 | News Lumière & Vidéo

405 sonomag news GLP X5 Dot Wash 45

Premier projecteur statique de la famille X5, il intègre la qualité et la cohérence des couleurs ainsi que l’algorithme chromatique iQ.Gamut de la plateforme impression X5 dans un format ultra-compact. Son moteur LED RVBL offre un flux lumineux pouvant atteindre 550 lm à 6 500 K.

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