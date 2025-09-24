sonomag
GLP MAD MAXX CW

24 Sep 2025 | News Lumière & Vidéo

GLP propose le MAD MAXX CW, un projecteur LED avec un faisceau de 750 mm de diamètre, conçu comme alternative compacte aux sources xénon 3 kW et 7 kW. Il intègre une roue de couleurs 16 bits, 18 filtres fixes, un CTO variable jusqu’à 2 500 K et plusieurs modes d’effets (segmenté, multi-beam, motifs dynamiques). Classé IP65, il est protégé contre les intempéries et les résidus de scène. Sa consommation électrique est de 2 500 W, sans contrainte liée à l’usage de laser. Il offre une forte intensité lumineuse et s’intègre facilement dans des configurations scéniques complexes. Disponible chez MiD.

