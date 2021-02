GLP STREAMER, LA LUMIÈRE DE LA VISIO

Le fabricant allemand spécialisé dans les luminaires de spectacle et d’installation enrichit son offre avec une solution d’éclairage dédiée aux visioconférences. Elle n’a rien d’un gadget et s’adresse aux marchés grand public comme aux professionnels. La source LEDs, d’une longueur de 15 cm, est flickerfree et sa température de couleur peut être ajustée entre 1 900 et 5 600 K. L’ensemble des paramètres peut même être commandé à distance par un directeur photo. L’alimentation du GLP Streamer se réalise via USB-C, et une app Mac et PC permet la configuration. Un kit complet, avec trépied, col de cygne et pochette est également disponible. ■

