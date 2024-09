Goldensea a très récemment acquis SGM Light AS, fabricant d’éclairage. Fondée en Italie en 1975 et maintenant basée au Danemark, SGM est réputée pour ses projecteurs IP65 et ses solutions d’éclairage architectural, qui complètent les produits de Goldensea. Grâce à cette acquisition, Goldensea renforcera sa gamme de produits et bénéficiera des compétences et technologies de SGM. Tous les employés de SGM au Danemark seront maintenus, et des ajustements seront faits sur les commandes en cours.