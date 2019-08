A Audrix (24), les visiteurs de la grotte peuvent contempler des illuminations installées selon les spécificités de l’environnement, comme le fort degré d’hygrométrie ou le ruissellement constant d’eau calcaire. L’équipe d’Atelier du Son et de l’Image ont installé des produits DTS, dont six projecteurs wash Mini Brick, 74 ponctuels encastrés Mini Focus et 24 projecteurs immergeables Dive 3 FC. ■