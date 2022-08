Grand format au Zenith

En Alsace, le Top Music Live et le Forever 90 ont réuni 12 000 spectateurs au Zenith de Strasbourg. Produc’Son a déployé un système de sonorisation JBL VTX avec, en face, vingt-quatre enceintes line-array VTX-A12, seize VTX-V20, accompagnées de dix subwoofers VTX-G28. En side, huit VTX-A8 et six VTX-B18, plus six VRX932LA en débouchage, quatre VRX928LA en front-fill et dix en retours de scène VTX-M22. L’ensemble est amplifié par dix VRack 4 de Crown avec au mixage des consoles Soundcraft. La mise en lumière comptait des projecteur automatiques Starway avec seize Lusso, seize Modena, seize Aperta, plus trente-deux Solar 1050, quatre Orion et 158 dalles StarPanel pour les écrans LED intégrés dans cette scénographie signée Esteban Riehl, Nicolas Woehl et Raymond Schweitzer. ■