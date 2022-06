Grande Braderie SonoVente.com, édition 2022 !

Vous êtes un passionné de sonorisation, d’éclairage, de musique de produits DJ et surtout de prix cassés ? Rendez-vous chez SonoVente.com Le Mag le Samedi 11 Juin 2022 de 10 h à 18 h à Palaiseau (91). À seulement 15 minutes de Paris, venez à la rencontre des marques comme Pioneer DJ, Audio Technica, Mipro, Roland, AKG, Shure, Ibiza, Elokance, Focal et beaucoup d’autres ! La dernière édition de la Grande Braderie SonoVente.com (2019), c’est 4 500 visiteurs, 150 marques représentées, 20 000 produits proposés à des prix cassés, 1 500 cafés distribués, 1000 viennoiseries dévorées et 100% de bonne humeur assurée. ■

Lieu : SonoVente.com Le Mag – 7, Av. du 1er mai – 91120 Palaiseau

