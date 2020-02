GRANDE LUMIÈRE AU PETIT SALON

A Lyon (Rhône), Le Petit Salon est un club recevant les artistes techno réputés, sur une scène mise en valeur par un éclairage en Starway original, préconisé et mis en place par SLD Group. En plus des quatre Servo Color 1200, huit Servo Zoom 10R et 24 Servo Beam 2R déjà présents, la salle prend une autre dimension sous les faisceaux de 62 Servo Beam 2R suite à l’ajout de 38 machines et les graphismes des huit Servo Pix 10K, tandis que 18 barres de LED Ariane 1430FC scindent les écrans et délimitent la salle et que deux PC Kolor DW révèlent les artistes. Le bar est mis en valeur par 20 NanoKolor HD et huit Servo Dot 60HD, qui reproduisent les mouvements de l’éclairage scénique pour des effets traversants. ■