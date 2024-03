Gratification minimale des stagiaires

À l’occasion d’un stage d’initiation, de formation initiale ou de complément de formation initiale professionnelle effectué en entreprise, les élèves ou étudiants stagiaires peuvent sous certaines conditions recevoir une compensation financière. Le montant minimal de cette gratification vient d’être réévalué le 1er janvier 2024. Elle passe ainsi de 4,05 € de l’heure à 4,35 € de l’heure, ce qui représente 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Cette gratification peut être supérieure à ces montants dans certaines entreprises lorsqu’elle a été fixée par convention de branche ou accord professionnel étendu. Elle est obligatoire pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois, et effectuée au sein du même organisme et au cours de la même année scolaire ou universitaire. Depuis la rentrée scolaire 2023, une autre allocation est prévue pour les lycéens en filière professionnelle et est cumulable avec la gratification minimale de stage. Son montant maximum va de 50 € par semaine pour les lycéens inscrits en 1re année de CAP (certificat d’aptitude professionnelle) et en seconde du baccalauréat professionnel, 75 € par semaine pour les lycéens inscrits en 2e année de CAP et en première du baccalauréat professionnel, à 100 € par semaine pour les lycéens inscrits en terminale du baccalauréat professionnel.