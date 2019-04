PLS – GRAVITY

#PLS2019 – Hall 12.0 – Stand E52 (Manfrotto)

Avec la série Touring, Gravity présente sa première série de pieds spécialement conçue pour le marché de la location professionnelle. Tout en métal et robustes, les pieds se caractérisent par une stabilité maximale et des détails innovants qui permettent de les distinguer des modèles comparables du marché. La série Gravity Touring sera disponible au cours du troisième trimestre. Pour commencer, un pied de microphone, un pied de haut-parleur et un pied de lumière sont proposés. A noter que la série Touring est compatible avec les autres produits Gravity.