GREEN HIPPO NEVIS+, « PETIT POTAM »

Destiné à répondre à la multiplication des besoins de gestion d’image, ce serveur média est la version la plus accessible et compacte de la gamme Green Hippo. Tout en disposant des fonctionnalités des autres modèles de la marque, il permet, dans un format demi-rack ou un boîtier avec écran à fixer sur un mur, de créer, de visualiser et de lire de la vidéo. On peut avantageusement utiliser Nevis+ en événementiel, en installation, en tournée, en théâtre ou en télévision dès lors que le budget ou l’encombrement du matériel doit répondre à des contraintes importantes. Disponible dès maintenant, Nevis+ est d’une utilisation simple et totalement compatible avec le DMX. ■