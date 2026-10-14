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Groupe Novelty au Parc des Princes

14 Oct 2026 | News Corporate AV

401 sonomag news PSG Novelty

Le 31 juillet dernier, 48 000 spectateurs ont célébré la victoire du PSG en Ligue des Champions lors d’un show réunissant plus de 20 artistes. Les entreprises de Groupe Novelty se sont vu confier la production technique complète de la soirée. On Stage a fourni et installé quatre méga-tours au centre de la pelouse. Quatre murs LED semi-transparents ont été installés par Alabama Média. Novelty Paris avait en charge la sonorisation globale. La distribution électrique et la conception lumière ont été confiées à Jérôme Deschamps. Le bureau d’études Teamagine a réalisé les études structurelles et techniques et BBS Backline a géré les besoins techniques pour la vingtaine d’artistes programmés.

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