Les modèles GTX 10i, GTX 10Pi et GTX 10Wi de TT+ Audio sont certifiés EN 54-24:2008 pour les systèmes d’alarme vocale et de communication d’urgence. Cette conformité atteste du respect des exigences acoustiques, mécaniques et environnementales applicables aux installations de sécurité. La série GTX 10i est un line array bi-voies destiné aux projets de moyenne et grande envergure, en intérieur comme en extérieur. Elle intègre trois transducteurs et est disponible en plusieurs directivités. Le système de suspension autorise des angles de 0 à 30° et des configurations jusqu’à 16 modules par structure. Les amplificateurs DSP XPS 16K peuvent alimenter jusqu’à six modules chacun.