Droits et obligations, cadre légal et bonnes pratiques

Lorsqu’un employeur accueille un stagiaire dans son entreprise, il doit s’engager à respecter une réglementation précise et accomplir les formalités administratives nécessaires, notamment la signature d’une convention qui mentionnera la durée du stage, l’éventuelle gratification du stagiaire, son encadrement, le respect de ses droits…Tour d‘horizon des conditions de recours à un stagiaire et des obligations à respecter par chacun.

Préambule

Effectuer un stage en entreprise présente de nombreux intérêts pour un jeune : d’abord parce que certains stages sont obligatoires, mais aussi car ils permettent de découvrir le fonctionnement de l’entreprise et le marché du travail, de commencer à acquérir une expérience professionnelle et de préciser ses choix d’orientation. Pour l’entreprise, accueillir un stagiaire apporte de la plus-value en termes d’image. Recourir à un stagiaire constitue aussi un pari en ce qu’il permet à l’employeur de repérer des talents en vue de futurs recrutements. Voyons quels profils peuvent être recrutés, comment, et quelles formalités sont à accomplir pour être dans les clous.

Quels stagiaires et à quel âge ?

Dès l’âge de 14 ans, un jeune peut effectuer un stage en entreprise. Mais le profil du stagiaire sera fonction de son niveau de formation, selon qu’il est au collège, au lycée, général ou professionnel, à l’université ou dans une grande école, et des besoins de l’entreprise. Plusieurs dispositifs sont proposés pour accompagner le parcours d’un jeune.