H-4 : Finale Robe Awards

Préparez les pop-corns, installez-vous confortablement et soyez prêts à suivre la grande finale des Robe Awards !

Nous l’annoncions dans notre numéro double 465 de décembre / janvier 2020. Robe Lighting France et Mursdeleds.com, ont organisé la première édition mondiale des Robe Awards, une compétition réunissant la communauté des pupitreurs professionnels et amateurs, dont la finale s’est clôturée par un show dans des conditions réelles, sur un vrai plateau de captation, avec un kit de machines digne des plus grandes productions.

L’heure est enfin arrivée, retrouvez la diffusion de cette finale, ce soir à 21 heures sur la chaîne YouTube Robe Lighting France ! Pour la visionner, rendez-vous ici ■

https://www.youtube.com/watch?v=iyIEeT8xgCQ